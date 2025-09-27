Usano quella missione per aizzare le piazze La strategia di Piantedosi
Il succo del caso Flotilla lo coglie, da ex Prefetto, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, parlando alla platea di Forza Italia, a Telese, in Campania. Il sospetto è che alcune frange estremiste vogliano utilizzare il braccio di ferro sul viaggio della Flotilla verso Gaza, per incendiare le piazze italiane. Il Viminale è però già al lavoro, per scongiurare da domenica in poi (giorno in cui è previsto l’arrivo della Flotilla nelle acque di Gaza) eventuali proteste violente nelle piazze italiane. Il capo del Viminale è l’ospite d’onore della giornata inaugurale dell’evento azzurro, che si concluderà domenica mattina con la presentazione del manifesto della Libertà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Giuseppe Conte sulle parole della premier Meloni riferite alla missione di Flotilla: "Non si giustifica il vittimismo cronico della premier Meloni dinanzi a un'azione come la Flotilla. Piuttosto restituisca dignità all'Italia che è un paese di saldi valori" - facebook.com Vai su Facebook
"Usano quella missione per aizzare le piazze". La strategia di Piantedosi