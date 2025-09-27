Usa tolgono visto a presidente Colombia

7.04 Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato su X di voler revocare il visto al presidente colombiano Gustavo Petro, che ha preso parte a una protesta a favore di Gaza a New York. "Il presidente colombiano Gustavo Petro si è fermato in una strada di New York e ha chiesto ai militari americani di disobbedire agli ordini, incitando alla violenza", si legge nel post. "Revocheremo il visto a Petro a causa delle sue azioni sconsiderate e provocatorie". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it