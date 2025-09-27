Usa revoca il visto al presidente colombiano Gustavo Petro

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato la revoca del visto di ingresso al presidente colombiano Gustavo Petro, accusandolo di avere incitato i soldati statunitensi a disobbedire agli ordini e a fomentare la violenza durante un comizio a New York contro la campagna militare israeliana a Gaza. «Questa mattina, il presidente colombiano Gustavo Petro si è rivolto ai soldati statunitensi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

