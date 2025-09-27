Usa | principe Andrea sul jet ' Lolita Express' di Epstein per lui massaggi da 200 dollari

Londra, 27 set. (Adnkronos) - Il principe Andrea viaggiò a bordo del jet privato di Jeffrey Epstein. Lo riportano i media britannici, che hanno reso noti i dettagli dell'ultima tranche di documenti sullo scandalo Epstein, dopo la pubblicazione negli Usa da parte della commissione di vigilanza della Camera dei Rappresentanti. Il duca risulta nell'elenco dei passeggero del jet di Epstein il 12 maggio 2000, in volo dall'aeroporto privato di Teterboro nel New Jersey a Palm Beach, in Florida, dove il finanziere aveva una casa. Il fratello di re Carlo d'Inghilterra avrebbe ricevuto diversi massaggi, pagati con assegni da 200 dollari. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Usa: principe Andrea sul jet 'Lolita Express' di Epstein, per lui massaggi da 200 dollari

