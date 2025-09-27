Urso Niente veto su futuro Armani ma auspico resti italiana
ROMA (ITALPRESS) – “Il settore della moda in quanto tale non è nel perimetro del Golden Power. Armani è comunque e rimarrà sempre il brand del Made in Italy, qualunque sia in futuro la composizione azionaria della proprietà. Ovviamente, nel rispetto delle logiche di mercato, il nostro auspicio è che il baricentro dell’azienda resti saldamente in Italia. Peraltro, l’esempio di quanto recentemente accaduto con l’acquisizione di Versace da parte di Prada, è di buon auspicio e in controtendenza con gli anni passati, quando molte delle nostre eccellenze sono finite in mani straniere.”. Lo dice A dolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy in una intervista a Milano Finanza che, poi, sulla questione dazi, aggiunge: “I dazi americani non incideranno in modo significativo sulle prospettive del settore moda: sono ovviamente onerosi ma sostenibili, perchè ci rivolgiamo a una gamma di acquirenti ad alto reddito e abbiamo un posizionamento di mercato difficilmente sostituibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
