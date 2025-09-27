urbanistica udienza bosconavigli trattativa tra difese e comune per regolarizzare gli oneri

Le trame della maxi-inchiesta sulla gestione dell’ urbanistica milanese si riallacciano anche con i procedimenti giudiziari “satellite“, come quello che coinvolge il progetto per la realizzazione del complesso residenziale di Bosconavigli, nel quartiere San Cristoforo, a sud-ovest della città. La firma è quella dell’architetto di fama internazionale Stefano Boeri, nome che ricorre tra le carte della Procura, e qui imputato per lottizzazione abusiva e abuso edilizio. Coinvolti anche altre sei persone, tra cui il direttore dei lavori Stefano De Cerchio, il titolare della Milano 5.0 srl Marco Nolli e anche alcuni dirigenti comunali, come Andrea Viaroli e Giovanni Oggioni, rispettivamente ex direttore dello Sportello unico edilizia ed ex componente della Commissione per il paesaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

