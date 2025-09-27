uragano humberto devastanti inondazioni nella repubblica dominicana

L’ uragano Humberto si è ingrossato nelle scorse ore nell’ Oceano Atlantico, portando già forti piogge e devastanti inondazioni nella Repubblica Dominicana. La situazione di estrema gravità ha costretto le autorità a evacuare centinaia di persone e a dichiarare l’allerta rossa in cinque province. Le inondazioni di fiumi, torrenti e canyon hanno lasciato decine di comunità isolate a causa di frane e ponti crollati, tra cui uno crollato mentre un camion stava attraversando, causando la morte dell’autista. Humberto, con venti massimi sostenuti di circa 150 kmh, si sta rapidamente rafforzando sull’Atlantico centrale ed è destinato a diventare un uragano di grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

