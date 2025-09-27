Uomo compie atti di autolesionismo e aggredisce i poliziotti a Bolzano poi si barrica in un furgone

Un cittadino algerino di 36 anni è stato arrestato a Bolzano dopo aver minacciato operatori sanitari e aggredito i poliziotti intervenuti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

uomo compie atti di autolesionismo e aggredisce i poliziotti a bolzano poi si barrica in un furgone

Un cittadino algerino di 36 anni è stato arrestato a Bolzano dopo aver minacciato operatori sanitari e aggredito i poliziotti intervenuti.

