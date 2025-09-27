Uomo accoltellato in via Generale Messina

Tarantini Time Quotidiano Paura questa sera in via Generale Messina dove un uomo sarebbe stato accoltellato in strada. Come riportato da TarantoToday, a dare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti che hanno notato l’uomo sanguinante per strada. Sul posto 118 e volanti della Polizia. Al momento sono sconosciuti sia il movente dell’aggressione che gli aggressori. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

