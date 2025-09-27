Unomattina le risposte sui gay e le polemiche Rai | Ci scusiamo con telespettatori

(Adnkronos) – "Ci scusiamo con i telespettatori". La Rai – e in particolare la Direzione Intrattenimento Daytime – si esprime dopo le polemiche legate ad un servizio andato in onda oggi 27 settembre a 'Unomattina in famiglia', condotto da Ingrid Muccitelli. Nella puntata si parlava dell’annuncio di un parrucchiere di Montesilvano, in Abruzzo, alla ricerca . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: unomattina - risposte

Gamax. Madonna · Vogue. Condividere la nostra storia è sempre una grande emozione A inizio settembre la nostra @loredana_gamax è stata ospite di Carolina Rey, a #UnomattinaEstate, per raccontare il suo percorso e l’esperienza maturata in oltre 20 Vai su Facebook

Unomattina, le risposte sui gay e le polemiche. Rai: "Ci scusiamo con telespettatori" - La Rai: 'Se alcune risposte alle domande della conduttrice, per tono e contenuti, hanno ferito la sensibilità di qualcuno, ce ne rammarichiamo' ... Riporta adnkronos.com

«Il gay come si riconosce»? Dopo la bufera su Unomattina arrivano le scuse della Rai: «Non possiamo dettare o controllare in anticipo le risposte dei nostri ospiti» - La Rai rompe il silenzio dopo le polemiche scoppiate per un servizio andato in onda oggi, 27 settembre, a Unomattina in famiglia, condotto da Ingrid Muccitelli. Secondo msn.com