Uno Mattina in famiglia e la polemica sulla frase ‘Come si riconosce un gay?’ VIDEO
Bufera a Uno Mattina: la domanda choc della conduttrice scatena il caso in Rai. Era una puntata come tante di Uno Mattina in famiglia, il programma di Rai 1 che da anni accompagna gli italiani nelle prime ore del giorno. Ma bastano poche parole, pronunciate dalla conduttrice Ingrid Muccitelli, per trasformare un dibattito in un caso mediatico nazionale. “ Ma il gay come si riconosce? ” — questa la domanda che, innescata da un confronto in studio, ha acceso la miccia della polemica. In pochi minuti, i social si sono riempiti di commenti indignati, mentre il servizio pubblico è finito sotto accusa per aver veicolato stereotipi considerati da molti vecchi, discriminatori e offensivi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
