Uno Mattina in Famiglia che vergogna le parole di Ingrid Muccitelli sui gay | è bufera il VIDEO è imbarazzante
Un dibattito nato da un annuncio controverso e sfociato in una polemica accesa. È quanto accaduto durante una recente puntata di Uno Mattina in Famiglia su Rai 1, dove si è discusso del cartello comparso a Pescara con scritto: « Cercasi parrucchiere gay ». Una frase che ha immediatamente fatto scattare critiche e accuse di discriminazione, tanto che il titolare del salone ha rimosso l’annuncio poco dopo. Ma l’effetto boomerang non si è fatto attendere, e il caso ha scatenato un’ondata di indignazione, amplificata da alcune affermazioni della conduttrice Ingrid Muccitelli, giudicate fuori luogo da molti telespettatori. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: mattina - famiglia
Stermina la famiglia dell’ex moglie a Ischia, lei lotta fra la vita e la morte: killer appostato dalla mattina
“Una famiglia è andata via dalla pizzeria senza pagare. Lavoriamo dalla mattina alla sera, non accettiamo questi comportamenti”: lo sfogo del titolare
“Il gay come si riconosce? Il parrucchiere gay ha davvero più sensibilità?”: il dibattito choc a “Uno Mattina in famiglia” su RaiUno
Mohammed e la sua famiglia sono stati sfollati 10 volte. La mattina i bambini si svegliano chiedendo del cibo, ma non ce n’è. Per Mohammed, come migliaia di altri uomini, l’unica possibilità è percorre chilometri fino al punto di distribuzione degli aiuti gestito d Vai su Facebook
"Uno Mattina in Famiglia" è stato visto da 807 mila spettatori con il 18,7% di share. $AscoltiTv - X Vai su X
Uno Mattina in Famiglia, che vergogna le parole di Ingrid Muccitelli sui gay: è bufera, il VIDEO è imbarazzante - Ingrid Muccitelli, conduttrice di Uno Mattina in Famiglia, ha detto una serie di frasi a dir poco infelici sui gay e l'omosessualità. Scrive donnapop.it