Uno Mattina in Famiglia che vergogna le parole di Ingrid Muccitelli sui gay | è bufera il VIDEO è imbarazzante

Un dibattito nato da un annuncio controverso e sfociato in una polemica accesa. È quanto accaduto durante una recente puntata di Uno Mattina in Famiglia su Rai 1, dove si è discusso del cartello comparso a Pescara con scritto: « Cercasi parrucchiere gay ». Una frase che ha immediatamente fatto scattare critiche e accuse di discriminazione, tanto che il titolare del salone ha rimosso l’annuncio poco dopo. Ma l’effetto boomerang non si è fatto attendere, e il caso ha scatenato un’ondata di indignazione, amplificata da alcune affermazioni della conduttrice Ingrid Muccitelli, giudicate fuori luogo da molti telespettatori. 🔗 Leggi su Donnapop.it

