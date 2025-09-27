Uno Mattina choc esplode la polemica | Agghiacciante parlare così nel 2025
News Tv. Un semplice dibattito televisivo si è trasformato in una bufera mediatica. A scatenarla è stata una frase pronunciata durante la puntata di Uno Mattina in Famiglia su Rai 1. La domanda, rivolta all’ospite Concita Borrelli, ha innescato una serie di considerazioni che hanno immediatamente sollevato polemiche, accusate di riproporre vecchi stereotipi. In poche ore i frame della trasmissione sono rimbalzati sui social, accendendo il dibattito e costringendo la Rai a prendere posizione. Leggi anche: Mughini sparito dalla Tv, come vive oggi: “Costretto a vendere” Il siparietto in diretta e le reazioni immediate. 🔗 Leggi su Tvzap.it
“Il gay come si riconosce? Il parrucchiere gay ha davvero più sensibilità?”: il dibattito choc a “Uno Mattina in famiglia” su RaiUno
“Dai è gay, si riconosce”. Uno Mattina, la frase choc in diretta davanti a tutti e finisce malissimo
Ma perché devo pagare il canone? Per sentire ste boiate? “Il gay come si riconosce? Il parrucchiere gay ha davvero più sensibilità?”: il dibattito choc a “Uno Mattina in famiglia” su RaiUno https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/27/il-gay-come-si-riconosce-il-parruc - X Vai su X
