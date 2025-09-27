Uno Mattina Cathy La Torre | In onda discriminazione e sessismo Violati i codici deontologici
Il duro commento dell’avvocata e attivista Lgbtq+ sulle parole della conduttrice che ha chiesto ai suoi ospiti: “Come riconosce un gay?”. La legale annuncia un esposto all’ordine dei giornalisti e alla vigilanza Rai. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Avvocata Cathy La Torre. . Anna Falchi: "Catcalling? Io non ci trovo nulla di male... secondo me così sopprimiamo quella cosa che hanno alcuni uomini, perché no... ci lamentiamo che non ci sono più i maschi... ma quella è una cosa un po' da maschio! Io sono