Uno Mattina Cathy La Torre | In onda discriminazione e sessismo Violati i codici deontologici

Repubblica.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il duro commento dell’avvocata e attivista Lgbtq+ sulle parole della conduttrice che ha chiesto ai suoi ospiti: “Come riconosce un gay?”. La legale annuncia un esposto all’ordine dei giornalisti e alla vigilanza Rai. 🔗 Leggi su Repubblica.it

uno mattina cathy la torre in onda discriminazione e sessismo violati i codici deontologici

© Repubblica.it - Uno Mattina, Cathy La Torre: “In onda discriminazione e sessismo. Violati i codici deontologici”

In questa notizia si parla di: mattina - cathy

Cathy La Torre: “A Uno Mattina in onda discriminazione e sessismo. Violati i codici deontologici”

Cerca Video su questo argomento: Mattina Cathy Torre Onda