Università oltre 5.600 posti letto richiesti in Sicilia con il Bando Housing del MUR
Attraverso il bando dedicato all’housing universitario, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha ricevuto in Sicilia richieste per la realizzazione di 5.615 posti letto a canone calmierato. L’iniziativa rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha messo a disposizione un totale di 1,2 miliardi di euro per migliorare l’offerta abitativa per gli studenti universitari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: universit - oltre
? Il rapido arretramento dei ghiacciai comporta, oltre una riduzione delle riserve idriche e l’innalzamento del livello dei mari, anche il rilascio di inquinanti accumulati nel corso dei decenni. A dirlo uno studio del gruppo di ricerca dell'Università degli Studi di Vai su Facebook