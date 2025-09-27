Università | Mur oltre 10.250 i posti letto finora richiesti attraverso il bando Pnrr in Campania

Tempo di lettura: 2 minuti Presentate richieste per realizzare  10.256  posti letto a prezzo calmierato in Campania grazie al bando Housing del Ministero dell’Università e della Ricerca, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con uno stanziamento totale di 1 miliardo e 200 milioni di euro.  Nello specifico ad  Avellino  sono pervenute candidature per  126  posti letto, a  Benevento  per  255  posti letto, a  Caserta  per  1.423  posti letto, a  Napoli  per  7.694  posti letto e a Salerno per 758  posti letto. Il bando è ancora aperto ed è possibile presentare domanda di partecipazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

