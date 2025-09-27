Università italiane Ramaciotti | dialogo e inclusione per atenei senza barriere
La nomina di Laura Ramaciotti al vertice della Conferenza dei rettori delle università italiane segna una stagione che promette dialogo, inclusione e scelte coraggiose. Dalla gestione delle risorse al rapporto con gli studenti, la rettrice di Ferrara immagina atenei che sappiano aprirsi al mondo senza mai perdere la propria anima umana. Un’università che parla al . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: universit - italiane
L’Università Popolare di Trieste compie 125 anni! Un traguardo importante che festeggiamo insieme ai 60 anni di sostegno alle comunità italiane nei Paesi dell’ex Jugoslavia – oggi Slovenia, Croazia, Montenegro, Serbia e Bosnia – per conto del Governo Itali Vai su Facebook
Pragmatica, contraria ai boicottaggi, esperta di conti: chi è Laura Ramaciotti, nuova presidente Crui - E sulle richieste di interruzione degli accordi con Israele rivendica: "L'università crea ... Lo riporta ilfoglio.it
Laura Ramaciotti, nuova presidente dei rettori: "Il dialogo è l’unica via per ripartire" - Laura Ramaciotti guiderà la Crui: un approccio pragmatico anche nei rapporti con il Ministero "Vengo da Ferrara, gli atenei di provincia sono presidi del territorio. Riporta msn.com