Università il Ministero | oltre 5.610 posti letto chiesti con bando Pnrr in Sicilia A Messina sono 2.237
Presentate richieste per realizzare 5.615 posti letto a prezzo calmierato in Sicilia grazie al bando Housing del ministero dell’Università e della Ricerca, finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza con uno stanziamento totale di 1 miliardo e 200 milioni di euro. Nello specifico ad Agrigento sono pervenute candidature per 82 posti letto, a Caltanissetta per 154 posti letto, a Catania. 🔗 Leggi su Feedpress.me
