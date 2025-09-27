Università bando Housing del Pnrr | a Salerno richiesti 758 posti letto
Sono 758 i posti letto richiesti a Salerno attraverso il bando Housing del Ministero dell’Università e della Ricerca, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con uno stanziamento complessivo di 1 miliardo e 200 milioni di euro. In tutta la Campania le domande hanno riguardato 10. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: universit - bando
