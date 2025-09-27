Università 5.610 posti letto chiesti con il bando del Pnrr in Sicilia | a Messina 2.237
Presentate richieste per realizzare 5.615 posti letto a prezzo calmierato in Sicilia grazie al bando Housing del ministero dell’Università e della Ricerca, finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza con uno stanziamento totale di 1 miliardo e 200 milioni di euro. Nello specifico ad Agrigento sono pervenute candidature per 82 posti letto, a Caltanissetta per 154 posti letto, a Catania. 🔗 Leggi su Feedpress.me
