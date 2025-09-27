Units complice di Israele corteo per Gaza irrompe a Trieste Next e poi sfila per il centro VIDEO

Triesteprima.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidio di questo pomeriggio in piazza della Borsa per la Palestina è diventato un corteo che ha fatto irruzione a Trieste Next, denunciando la presunta complicità dell'Università con lo stato di Israele. Successivamente, i manifestanti hanno attraversato numerose strade del centro, sempre. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: units - complice

units complice israele corteoNuovo corteo per Gaza e la Global Sumud Flotilla a Milano: “Ora mobilitazione permanente” - La mobilitazione, nonostante la pioggia, ha richiamato tutta l’area antagonista dei centri sociali e dei sindacati di base: “Siamo pronti a bloccare di nuovo tutto”. Lo riporta msn.com

units complice israele corteoCorteo Napoli davanti Federico II,'bruciare accordi con Israele' - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Units Complice Israele Corteo