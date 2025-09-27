Units complice di Israele corteo per Gaza irrompe a Trieste Next e poi sfila per il centro VIDEO

Il presidio di questo pomeriggio in piazza della Borsa per la Palestina è diventato un corteo che ha fatto irruzione a Trieste Next, denunciando la presunta complicità dell'Università con lo stato di Israele. Successivamente, i manifestanti hanno attraversato numerose strade del centro, sempre. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Protesta all’aeroporto Costa Smeralda per l’arrivo di un volo proveniente da Tel Aviv. Un gruppo di attivisti ieri ha manifestato davanti al terminal arrivi dello scalo di Olbia per dire no al “turismo del genocidio”. “La Sardegna non può dimostrarsi complice”, han Vai su Facebook

Nuovo corteo per Gaza e la Global Sumud Flotilla a Milano: “Ora mobilitazione permanente” - La mobilitazione, nonostante la pioggia, ha richiamato tutta l’area antagonista dei centri sociali e dei sindacati di base: “Siamo pronti a bloccare di nuovo tutto”. Lo riporta msn.com

Corteo Napoli davanti Federico II,'bruciare accordi con Israele' - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Da msn.com