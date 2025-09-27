Unipa e Palermo Classica XV edizione da record

Sono stati 45 i concerti, 60 gli artisti provenienti da tutto il mondo e oltre 15 mila le presenze complessive: la XV edizione del Festival internazionale Palermo Classica si è chiusa con un bilancio da record per l'Università degli studi di Palermo. Tra il pubblico, più di duemila prenotazioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

