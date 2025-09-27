Unione Giovani di Sinistra a Bari il primo congresso provinciale
A tre anni dalla fondazione nazionale, questa mattina si é tenuto il primo congresso della Città Metropolitana di Bari dell’Unione Giovani di Sinistra presso la sede di via Abbrescia 13.“É stato un momento di confronto - si legge in una nota del gruppo politico giovanile - che segna la ferma. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Bari, i giovani scendono in piazza del Ferrarese per il referendum: «Votare è un atto d'amore» - Armati di striscione invitano i coetanei alle urne: «Sono anni che diciamo che il jobs act è stato un errore» afferma il referente regionale dell’Unione Giovani di Sinistra, Mattia Ferrante BARI - Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it