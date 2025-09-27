Un’eccellenza Premio a Banca Mediolanum
La " Medaglia Gio Ponti ", riconoscimento del Consiglio regionale lombardo, è stata attribuita a Banca Mediolanum. A consegnare il riconoscimento al presidente dell’istituto bancario milanese Giovanni Pirovano (nella foto a destra) è stato il presidente del consiglio regionale della Lombardia Federico Romani. "La storia di questa impresa rappresenta una delle eccellenze del territorio lombardo - ha sottolineato il presidente Federico Romani durante la visita - Il suo padre fondatore Ennio Doris, oltre ad avere avuto una capacità visionaria tale da costruire una istituzione finanziaria innovativa e unica nel suo genere, ha fondato l’azienda su valori etici che vengono tramandati dal figlio Massimo e dalla figlia Sara e continuano a vivere attraverso l’agire di tutti i collaboratori e dipendenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: eccellenza - premio
