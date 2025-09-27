Un’eccellenza Premio a Banca Mediolanum

Ilgiorno.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La " Medaglia Gio Ponti ", riconoscimento del Consiglio regionale lombardo, è stata attribuita a Banca Mediolanum. A consegnare il riconoscimento al presidente dell’istituto bancario milanese Giovanni Pirovano (nella foto a destra) è stato il presidente del consiglio regionale della Lombardia Federico Romani. "La storia di questa impresa rappresenta una delle eccellenze del territorio lombardo - ha sottolineato il presidente Federico Romani durante la visita - Il suo padre fondatore Ennio Doris, oltre ad avere avuto una capacità visionaria tale da costruire una istituzione finanziaria innovativa e unica nel suo genere, ha fondato l’azienda su valori etici che vengono tramandati dal figlio Massimo e dalla figlia Sara e continuano a vivere attraverso l’agire di tutti i collaboratori e dipendenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

un8217eccellenza premio a banca mediolanum

© Ilgiorno.it - "Un’eccellenza". Premio a Banca. Mediolanum

In questa notizia si parla di: eccellenza - premio

Con il Premio Maestri d'Eccellenza, la maison LVMH celebra e forma gli artigiani di domani

Premio Eccellenza del Mediterraneo 2025, omaggio alla memoria del Maestro Luciano Pavarotti

Rachele Cavalieri, la 28enne di Civita Castellana eccellenza dell'Unitus: a lei il premio America giovani

un8217eccellenza premio banca mediolanum"Un’eccellenza". Premio a Banca. Mediolanum - La "Medaglia Gio Ponti", riconoscimento del Consiglio regionale lombardo, è stata attribuita a Banca Mediolanum. Segnala ilgiorno.it

un8217eccellenza premio banca mediolanumA Banca Mediolanum la medaglio Gio Ponti del Consiglio regionale - Il Consiglio regionale della Lombardia ha conferito la "Medaglia Gio Ponti" oggi a Banca Mediolanum. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Un8217eccellenza Premio Banca Mediolanum