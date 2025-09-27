La seconda vittoria della stagione, alla quale può aggiungere anche diversi piazzamenti tra cui cinque secondi posti, due terzi posti e un quarto posto, Lorenzo Magli l’ha conquistata in provincia di Pavia. Il corridore ventitreenne élite di Fibbiana di Montelupo Fiorentino, e che gareggia nel gruppo sportivo lombardo della Gallina Lucchini Ecotek Colosio, ha vinto grazie a una volata fantastica. Davvero uno sprint irresistibile quello sfoderato da Magli nel 71° Gran Premio Ciclistico di Sannazzaro de Burgondi, che si è appunto disputato sulle strade della provincia di Pavia. Questa splendida vittoria segue quella che Lorenzo Magli aveva ottenuto nel classico Trofeo Rancilio di Parabiago. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un’altra vittoria conquistata in volata per il talento montelupino Lorenzo Magli