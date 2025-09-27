Un’altra vittoria conquistata in volata per il talento montelupino Lorenzo Magli
La seconda vittoria della stagione, alla quale può aggiungere anche diversi piazzamenti tra cui cinque secondi posti, due terzi posti e un quarto posto, Lorenzo Magli l’ha conquistata in provincia di Pavia. Il corridore ventitreenne élite di Fibbiana di Montelupo Fiorentino, e che gareggia nel gruppo sportivo lombardo della Gallina Lucchini Ecotek Colosio, ha vinto grazie a una volata fantastica. Davvero uno sprint irresistibile quello sfoderato da Magli nel 71° Gran Premio Ciclistico di Sannazzaro de Burgondi, che si è appunto disputato sulle strade della provincia di Pavia. Questa splendida vittoria segue quella che Lorenzo Magli aveva ottenuto nel classico Trofeo Rancilio di Parabiago. 🔗 Leggi su Lanazione.it
