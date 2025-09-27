Una ventata di novità Tomasi e i candidati della sua lista civica
"Una ventata di novità": ecco lo slogan scelto da "E’ ora! Lista Civica Tomasi presidente" che ha presentato ufficialmente i suoi sei candidati per la provincia di Lucca alle prossime elezioni regionali nel corso di un incontro aperto al pubblico tenutosi ieri al Grand Hotel Guinigi. La lista civica del candidato governatore del centrodestra Alessandro Tomasi, che era presente all’incontro, si propone proprio l’obiettivo di portare "aria nuova" in una Regione che ormai da decenni è governata dal Pd e dalla sinistra. Tra i pilastri di una campagna elettorale che prova a raccogliere consensi anche tra i tanti delusi e distaccati della politica: la sanità e il sociale, le infrastrutture, lo sviluppo economico e il lavoro, lo sport e la salute, i rifiuti, il turismo e la casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ventata - novit
È in edicola il nuovo numero di Silhouette donna. Ottobre arriva con una ventata di aria fresca e di novità. E anche su Silhouette donna ne troverai tante! Iniziamo con lo Speciale dedicato alla cura e alla bellezza dei capelli: abbiamo davvero spaccato il capell - facebook.com Vai su Facebook
Emmy 2025, una ventata di novità: trionfano “The Pitt”, “The Studio” e “Adolescence” - X Vai su X
Toscana, Tomasi contro i massoni in FdI. Ma il partito tace su quelli già candidati - Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra alla presidenza della Toscana, prova a mettere un argine dopo lo ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
La lista civica di Tomasi. Spuntano i nomi dei papabili candidati - Firenze, 26 luglio 2025 – Vietato parlare di candidature in lista ufficiali, perché ancora non si sblocca nel centrodestra il tetris delle nomine degli aspiranti governatori alle regionali d’autunno. Si legge su lanazione.it