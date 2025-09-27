Una ventata di novità Tomasi e i candidati della sua lista civica

"Una ventata di novità": ecco lo slogan scelto da "E’ ora! Lista Civica Tomasi presidente" che ha presentato ufficialmente i suoi sei candidati per la provincia di Lucca alle prossime elezioni regionali nel corso di un incontro aperto al pubblico tenutosi ieri al Grand Hotel Guinigi. La lista civica del candidato governatore del centrodestra Alessandro Tomasi, che era presente all’incontro, si propone proprio l’obiettivo di portare "aria nuova" in una Regione che ormai da decenni è governata dal Pd e dalla sinistra. Tra i pilastri di una campagna elettorale che prova a raccogliere consensi anche tra i tanti delusi e distaccati della politica: la sanità e il sociale, le infrastrutture, lo sviluppo economico e il lavoro, lo sport e la salute, i rifiuti, il turismo e la casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

