Una strada abusiva a Portonovo | Segnalazione alla Forestale

Ancona, 27 settembre 2025 – Una strada abusiva a Portonovo. E’ davanti agli occhi di tutti, larga almeno un metro e mezzo, sterrata ed è stata creata approfittando della staccionata di legno che si è divelta a causa di un incidente. Impossibile non vederla perché questa estate è stata meta di diversi pellegrinaggi da parte di turisti, cittadini locali, habitué della passeggiata e anche ciclisti che l’hanno percorsa di continuo. Nessuno l’ha autorizzata e la presenza abusiva è stata segnalata dal proprietario del terreno ai carabinieri forestali che hanno interpellato il parco del Conero, visto che l’area interessata e anche all’interno del parco, che di quel percorso non ne sa nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

