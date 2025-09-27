Una storia che intreccia adolescenza politica e filosofia | in uscita il nuovo romanzo del riminese Giovanni Pannacci

Riminitoday.it | 27 set 2025

Adolescenza, istruzione e politica si intrecciano nella nuova storia di Giovanni Pannacci, professore e autore riminese, docente di filosofia e storia al Liceo Serpieri di Rimini. Esce per Fernandel “A domani, ragazzi”, il suo nuovo romanzo ambientato in un liceo immaginario, che intreccia le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

