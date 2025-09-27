Una pergamena del sindaco per il centenario Benazzi
Una pergamena per il secolo di vita è stata consegnata dal sindaco di Comacchio Pierluigi Negri al centenario Filippo Benazzi, che risiede a San Giuseppe con la moglie Livia Saccone. La festa svoltasi domenica scorsa si è tenuta al Bagno Gallanti di Lido Pomposa in un clima di grande gioia. La coppia si è conosciuta a Genova dove viveva la signora e Filippo vi si era recato in cerca di lavoro, partendo dalla cittadina lagunare in anni nei quali non si trovava occupazione e molti furono costretti a emigrare in cerca di fortuna. Venne occupato in ferrovia e nell’estate del 1960 conobbe Livia, che sposò dopo soli tre anni, a gennaio, felice di donargli l’unico figlio Flavio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: pergamena - sindaco
