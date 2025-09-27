Una moto si incendia durante la marcia | illeso il conducente il rogo domato dai vigili del fuoco

TRECASTELLI – Intervento dei vigili del fuoco poco dopo le ore 10:30, in via Ghirola, per l'incendio di un motociclo avvenuto mentre era in marcia nella strada del comune di Trecastelli. Illeso il conducente. La squadra di Senigallia ha spento le fiamme e ha anche evitato che il rogo si. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

