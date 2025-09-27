Una giornata col candidato 2 – Elezioni regionali Giani | La politica è stare fra la gente Bottiglia d’acqua e 700 chilometri tra Vasari e il robottino chirurgo
Firenze, 27 settembre 2025 – Ci vuole un fisico bestiale. “Io non ce l’ho, ma insomma va bene uguale, dai” scherza mentre si annoda la cravatta blu (“Il nodo si fa come viene, eh”) Eugenio Giani a caccia del bis in Regione con sessantasei primavere sulle spalle e la stessa garra di un pischello in cerca di preferenze alle elezioni universitarie. Partenza fissata alle 8,45 (che diventano, per fuso orario gianiano le 9,20) da via del Rosso Fiorentino dove il ’Pres’ ha appena recitato la sua Ave Maria laica in vista del voto ai microfoni di Controradio. Ride mentre gira la chiave della sua Cinquecento bianca, con le ginocchia che quasi gli sbattono sullo sterzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: giornata - candidato
Elezioni Puglia, Decaro dice di sì. Il dem sale sul palco da candidato, dopo un’ultima giornata di balletti
Giornata nell'area del Pollino quella di ieri per il candidato del campo largo, Pasquale Tridico, che nel pomeriggio ha visitato diversi centri del nord est regionale. La tappa più importante a Castrovillari con un doppio appuntamento prima davanti l'ospedale Sp - facebook.com Vai su Facebook
Prima giornata di #ChampionsLeaugue, #Thuram candidato al premio di 'Player of the Week': con lui altri tre 'doppiettisti' - X Vai su X
Una giornata col candidato / 2 – Elezioni regionali, Giani: “La politica è stare fra la gente”. Bottiglia d’acqua e 700 chilometri, tra Vasari e il robottino chirurgo - Da Firenze a Livorno (via Arezzo), fino a Grosseto a bordo della sua Cinquecento bianca In ogni zona uno spunto. Come scrive lanazione.it