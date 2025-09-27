Una giornata col candidato 2 – Elezioni regionali Giani | La politica è stare fra la gente Bottiglia d’acqua e 700 chilometri tra Vasari e il robottino chirurgo

Firenze, 27 settembre 2025 – Ci vuole un fisico bestiale. “Io non ce l’ho, ma insomma va bene uguale, dai” scherza mentre si annoda la cravatta blu (“Il nodo si fa come viene, eh”) Eugenio Giani a caccia del bis in Regione con sessantasei primavere sulle spalle e la stessa garra di un pischello in cerca di preferenze alle elezioni universitarie. Partenza fissata alle 8,45 (che diventano, per fuso orario gianiano le 9,20) da via del Rosso Fiorentino dove il ’Pres’ ha appena recitato la sua Ave Maria laica in vista del voto ai microfoni di Controradio. Ride mentre gira la chiave della sua Cinquecento bianca, con le ginocchia che quasi gli sbattono sullo sterzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

