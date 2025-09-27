Una frana travolge la strada e abbatte pali elettrici nel Napoletano

Napolitoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura ieri sera a Bacoli, in via Provinciale Scalandrone. Una frana ha invaso completamente la strada, travolgendo anche alcuni pali dell’elettricità. Sul posto sono intervenuti carabinieri della compagnia di Pozzuoli, polizia municipale e vigili del fuoco.Gli escavatori hanno lavorato a lungo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

