Una frana travolge la strada e abbatte pali elettrici nel Napoletano
Paura ieri sera a Bacoli, in via Provinciale Scalandrone. Una frana ha invaso completamente la strada, travolgendo anche alcuni pali dell’elettricità. Sul posto sono intervenuti carabinieri della compagnia di Pozzuoli, polizia municipale e vigili del fuoco.Gli escavatori hanno lavorato a lungo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: frana - travolge
“Sembrava un terremoto…”. Maltempo impazzito, frana travolge le auto: paura in Italia
Pakistan: frana travolge volontari dopo alluvione, 9 morti
Frana improvvisa travolge la località turistica: scoppia il panico
Meteo: Maltempo a Como, una frana travolge il comune di Blevio, travolta un'auto; il Video - facebook.com Vai su Facebook
#Meteo: #Maltempo a #Como, una frana travolge il comune di #Blevio, travolta un'auto; il #Video - X Vai su X
Una frana travolge la strada e abbatte pali elettrici nel Napoletano - Una frana ha invaso completamente la strada, travolgendo anche alcuni pali dell’elettricità. Come scrive napolitoday.it
Frana sulla strada provinciale Scalandrone a Bacoli, travolti pali dell’elettricità, non ci sono feriti - Via Provinciale Scalandrone, frana blocca totalmente la viabilità a Bacoli. Scrive fanpage.it