Una frana nel Lecchese ha isolato il paese più piccolo d' Italia

Per maltempo caduta macigni lungo la Sp63 che collega Morterone, 30 abitanti, e Ballabio: strada chiusa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Una frana nel Lecchese ha isolato il paese più piccolo d'Italia

La Provincia Unica TV. . Chieste condanne fino a tre anni per i cinque imputati nel processo sulla frana di Chiareggio dell’agosto 2020 con tre morti e un ferito grave. Sotto accusa i sindaci di Chiesa degli ultimi 27 anni e il tecnico dell’ufficio lavori pubblici - facebook.com Vai su Facebook

Una frana crolla sulla Sp63 a Morterone: il paese più piccolo d'Italia è isolato - Un grosso masso e altri detriti hanno interrotto la provinciale unico collegamento per e da il borgo da trenta residenti ... Scrive msn.com

Maltempo all'Elba: 200 persone isolate per una frana. È la terza alluvione in sette mesi: «Più danni di febbraio» - Il maltempo ha provocato una frana all'isola d'Elba e circa 200 persone (tra cui diversi turisti) sono rimaste isolate. Segnala corrierefiorentino.corriere.it