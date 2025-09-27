Una frana crolla sulla Sp63 a Morterone | il paese più piccolo d' Italia è isolato

Morterone (Lecco), 27 settembre 2025 – Morterone isolata per frana. Un grosso masso e altri detriti sono crollato sulla Sp 63, l'unico collegamento tra il paese più piccolo d'Italia e il resto del mondo. La strada al momento risulta interrotta. Significa che non si può né arrivare a Morterone, né uscire da Morterone. L'allarme è scattato poco prima delle 16, quando una grossa pietra è franata sulla provinciale, trascinandosi dietro terriccio, altre pietre più piccole, vegetazione e una colata di fango. È successo nella parte bassa, all'altezza dei primi tornanti dei 15 chilometri di tracciato che uniscono Ballabio, nemmeno 700 metri di quota, a Morterone, circa 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una frana crolla sulla Sp63 a Morterone: il paese più piccolo d'Italia è isolato

