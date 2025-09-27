Una donna è stata violentata e picchiata da un detenuto in semilibertà
Un uomo di 36 anni ha picchiato e violentato una donna di 57 anni. È successo in un appartamento di via Emilia Ponente, dove la donna lavora come escort. Lui, un cittadino albanese, si trovava in semilibertà: avrebbe dovuto essere a lavoro, in una pizzeria di via Torleone, e invece ha impiegato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Donna incinta al nono mese precipita dal secondo piano, morto il bambino. Era stata dimessa da poco
Elisabetta Belloni, chi è la consigliera che si è dimessa a Bruxelles: è stata la prima donna a capo dei servizi segreti
ANCONA - E' successo nel pomeriggio. La donna è stata rianimata a lungo ma per lei non c'è stato nulla da fare
Una donna è stata sequestrata e violentata in un bar a Roma - Choc a Roma, dove una donna è stata stuprata dopo essere entrata nel locale del Quartiere Africano per un lieve malore. Riporta romatoday.it
Biella, donna violentata e minacciata di morte dal muratore davanti al figlio di 4 anni: stava ristrutturando casa - Una donna di Biella è stata violentata davanti al figlio di 4 anni dal muratore che stava ristrutturando casa sua. Lo riporta ilmessaggero.it