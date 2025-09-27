Una domenica sera di dialoghi internazionali tra web ed fm | dagli Stati Uniti all’Australia passando per l’Italia

Domenica 28 settembre 2025 si annuncia una serata ricca di appuntamenti con Politicamente Scorretto Live, il format ideato e condotto da Domenico Nardo. Dalle 21:00 alle 22:00 la diretta sarà trasmessa sul gruppo Facebook ufficiale, con un confronto dedicato a spiritualità, identità e società, ispirato al volume Io Credo. In studio parteciperanno Vincenzo Varone, giornalista e direttore de La Sfida, e Tonino Fortuna, giornalista e direttore di Zoom24. Il pubblico potrà interagire in tempo reale con domande e commenti. In contemporanea, a New York, sulle frequenze FM di WGBB Radio, sarà protagonista il critico musicale Francesco Cataldo Verrina, che presenterà anche il suo nuovo libro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

