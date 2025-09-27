Una data storica per Livigno | assegnata la gara per la cabinovia che ridurrà il traffico del 23%
Livigno (Sondrio) – Una cabinovia dotata di 36 veicoli da 10 posti, con una portata di 1.800 persone all’ora. Il sindaco Remo Galli l’ha definita “una data storica”, perché l’assegnazione di questa gara prelude alla realizzazione dell’opera “che cambierà il futuro di Livigno ”. Un futuro che, se non ancora del tutto car free, vedrà comunque una ragguardevole riduzione del traffico veicolare. Quello che è stato a lungo un sogno, sta per diventare realtà. L’iter di valutazione delle tre buste tecniche ed economiche relative al bando di gara per la costruzione della cabinovia Carosello-Freita-Valfin e di un parcheggio interrato, opera inserita nel Piano in vista dei Giochi invernali olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026, si è infatti concluso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
