Una chiamata il finto avvocato e i soldi per la cauzione della figlia arrestata | truffa a un’anziana reggina

La chiamata da un numero sconosciuto, la voce di un uomo, che si presenta come un avvocato e le dice di raccogliere tutti i soldi che ha in casa, perché la figlia è stata arrestata e “bisogna pagare la cauzione”. Quella in cui stava per incappare anche un’anziana signora della provincia di Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

