Una battaglia dopo l’altra DiCaprio terrorista nell’arrembante e leziosa rivoluzione farsa di PTAnderson
La rivoluzione non è un pranzo di gala. Lo dicevano Mao e pure Sergio Leone. Da qualche giorno abbiamo capito che ce lo vuole raccontare anche P.T Anderson con Una battaglia dopo l’altra. Magari in maniera più stilosa, leziosa, morbidamente intimista. Tanto perché oggi al cinema per essere filosoficamente indie (perché materialmente c’è Warner che sgancia 120 milioni di dollari di budget ) bisogna fare, disfare, montare e rimontare, un groviglio di ribellione politica simil woke e molto antiwasp (ecco la “rivoluzione”), tendenzialmente ed esteticamente pop e figa. Una battaglia dopo l’altra è, a livello di messaggio, prima di tutto una semplificazione dicotomica tra male (vecchi maschi, bavosi, violenti, razzisti bianchi) e bene (donne nere col mitra e la cazzimma), impostato su un’imponente struttura action thriller raramente sfiorata dal P. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: battaglia - dopo
La battaglia più emozionante di baldur’s gate 3 dopo due anni
Addio a Sergio Cianti, la sua battaglia per le autostrade più sicure dopo la tragedia del figlio
LIVE Sonego-Schoolkate 3-6 6-7 6-1 6-1 6-7, US Open 2025 in DIRETTA: l’australiano vince al super match tie-break, azzurro eliminato dopo quattro ore di battaglia!
State amando Una Battaglia Dopo l'Altra ? Non perdete il nuovo film di Paul Thomas Anderson, con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor e Chase Infiniti. Al cinema ora! #UnaBattagliaDopolAltra - X Vai su X
"Paul Thomas Anderson firma l'ennesimo, grandissimo film: libero e disordinato come Vizio di forma (c'è sempre Pynchon alla base), tagliente e spietato come Il filo nascosto, caldo e pieno di sentimento come Licorice Pizza. In UNA BATTAGLIA DOPO L'ALTR - facebook.com Vai su Facebook
Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson è epico, tragicomico, poetico: epocale - Un capolavoro dopo l'altro: Una battaglia dopo l'altra (nei cinema) è la prova che Paul Thomas Anderson fa solo film meravigliosi. Segnala msn.com
Leonardo DiCaprio spiega l’importanza del box office per Una battaglia dopo l’altra - Leonardo DiCaprio spiega perché il successo al botteghino di Una battaglia dopo l'altra è fondamentale per l’esperienza cinematografica. Scrive cinefilos.it