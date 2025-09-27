Una battaglia dopo l’altra DiCaprio terrorista nell’arrembante e leziosa rivoluzione farsa di PTAnderson

Ilfattoquotidiano.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rivoluzione non è un pranzo di gala. Lo dicevano Mao e pure Sergio Leone. Da qualche giorno abbiamo capito che ce lo vuole raccontare anche P.T Anderson con Una battaglia dopo l’altra. Magari in maniera più stilosa, leziosa, morbidamente intimista. Tanto perché oggi al cinema per essere filosoficamente indie (perché materialmente c’è Warner che sgancia 120 milioni di dollari di budget ) bisogna fare, disfare, montare e rimontare, un groviglio di ribellione politica simil woke e molto antiwasp (ecco la “rivoluzione”), tendenzialmente ed esteticamente pop e figa. Una battaglia dopo l’altra è, a livello di messaggio, prima di tutto una semplificazione dicotomica tra male (vecchi maschi, bavosi, violenti, razzisti bianchi) e bene (donne nere col mitra e la cazzimma), impostato su un’imponente struttura action thriller raramente sfiorata dal P. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

una battaglia dopo l8217altra dicaprio terrorista nell8217arrembante e leziosa rivoluzione farsa di ptanderson

© Ilfattoquotidiano.it - Una battaglia dopo l’altra, DiCaprio terrorista nell’arrembante e leziosa rivoluzione farsa di P.T.Anderson

In questa notizia si parla di: battaglia - dopo

La battaglia più emozionante di baldur’s gate 3 dopo due anni

Addio a Sergio Cianti, la sua battaglia per le autostrade più sicure dopo la tragedia del figlio

LIVE Sonego-Schoolkate 3-6 6-7 6-1 6-1 6-7, US Open 2025 in DIRETTA: l’australiano vince al super match tie-break, azzurro eliminato dopo quattro ore di battaglia!

Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson è epico, tragicomico, poetico: epocale - Un capolavoro dopo l'altro: Una battaglia dopo l'altra (nei cinema) è la prova che Paul Thomas Anderson fa solo film meravigliosi. Segnala msn.com

battaglia dopo l8217altra dicaprioLeonardo DiCaprio spiega l’importanza del box office per Una battaglia dopo l’altra - Leonardo DiCaprio spiega perché il successo al botteghino di Una battaglia dopo l'altra è fondamentale per l’esperienza cinematografica. Scrive cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: Battaglia Dopo L8217altra Dicaprio