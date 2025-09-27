Una battaglia dopo l’altra DiCaprio terrorista nell’arrembante e leziosa rivoluzione farsa di PTAnderson

La rivoluzione non è un pranzo di gala. Lo dicevano Mao e pure Sergio Leone. Da qualche giorno abbiamo capito che ce lo vuole raccontare anche P.T Anderson con Una battaglia dopo l’altra. Magari in maniera più stilosa, leziosa, morbidamente intimista. Tanto perché oggi al cinema per essere filosoficamente indie (perché materialmente c’è Warner che sgancia 120 milioni di dollari di budget ) bisogna fare, disfare, montare e rimontare, un groviglio di ribellione politica simil woke e molto antiwasp (ecco la “rivoluzione”), tendenzialmente ed esteticamente pop e figa. Una battaglia dopo l’altra è, a livello di messaggio, prima di tutto una semplificazione dicotomica tra male (vecchi maschi, bavosi, violenti, razzisti bianchi) e bene (donne nere col mitra e la cazzimma), impostato su un’imponente struttura action thriller raramente sfiorata dal P. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

