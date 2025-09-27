Una bacheca alla Polisportiva Villa d’oro ricorda l’icona del volley Giancarlo Bettelli

È stata inaugurata, alla presenza del presidente della Polisportiva Villa d’oro Alessandro Battani, di Mara Raimondi curatrice dell’iniziativa, di tutti i suoi parenti e dei soci storici della società modenese la bacheca intitolata a Giancarlo Bettelli, icona del volley Villa d’oro scomparso esattamente un anno fa. "In uno scatolone in casa – il ricordo di Mara Raimondi – aveva tenuto tantissimi cimeli, tra cui il suo primo "cartellino" per la società Bruni del 1950. Andò nella società Ferrari che poi divenne Avia Pervia e dopo il servizio militare ricevette la prima convocazione in Nazionale nel 1954. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

