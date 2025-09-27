Una bacheca alla Polisportiva Villa d’oro ricorda l’icona del volley Giancarlo Bettelli
È stata inaugurata, alla presenza del presidente della Polisportiva Villa d’oro Alessandro Battani, di Mara Raimondi curatrice dell’iniziativa, di tutti i suoi parenti e dei soci storici della società modenese la bacheca intitolata a Giancarlo Bettelli, icona del volley Villa d’oro scomparso esattamente un anno fa. "In uno scatolone in casa – il ricordo di Mara Raimondi – aveva tenuto tantissimi cimeli, tra cui il suo primo "cartellino" per la società Bruni del 1950. Andò nella società Ferrari che poi divenne Avia Pervia e dopo il servizio militare ricevette la prima convocazione in Nazionale nel 1954. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: bacheca - polisportiva
Questa mattina, presso la polisportiva Villa d'Oro, ho portato il saluto dell'amministrazione comunale alla inaugurazione della bacheca storica in memoria di Giancarlo Bettelli, storico e amato personaggio della pallavolo modenese. Villa d'Oro Pallavolo - facebook.com Vai su Facebook
Una bacheca alla Polisportiva Villa d’oro ricorda l’icona del volley Giancarlo Bettelli - È stata inaugurata, alla presenza del presidente della Polisportiva Villa d’oro Alessandro Battani, di Mara Raimondi curatrice dell’iniziativa, di ... Scrive msn.com