Torino. A metà tra la soddisfazione per un buon pareggio e il rimpianto per non averla chiusa prima. Ivan Juric prende il buono della sua Atalanta che lascia l’Allianz Stadium con un punto conquistato in casa della Juventus, mantiene l’imbattibilità e prosegue il suo percorso di crescita. Juventus-Atalanta, le parole di Ivan Juric. Rimpianto o buon punto? – “Tutte e due le cose, ci è mancata la giusta qualità per chiudere la partita. Abbiamo sfidato una Juve molto forte, potevamo realizzare anche il secondo gol. Avevamo la sensazione di essere in controllo e che non ci avrebbero fatto gol. Resta la grande soddisfazione per come abbiamo difeso in 10 nel finale”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Un punto in casa della Juve, Juric: “Peccato non averla chiusa prima, lo spirito è giusto”