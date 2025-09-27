Un prestigioso cimelio del cavallino rampante sbarca in municipio
Donata al comune di Vigonza una copia dell’atto con cui è stato realizzato il primo capannone della Scuderia Ferrari. É stata una mattinata emozionate e speciale, venerdì 26 settembre al piano nobile di palazzo Arrigoni di via Cavour a Vigonza, sede del municipio. In occasione della diciottesima. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
