Un presidio permanente per Gaza | in piazza del Nettuno tornano le tende

Bolognatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In piazza del Nettuno sono tornate le tende. Una volta simbolo della lotta per la casa da parte degli studenti, oggi diventano una ‘una casa’, in senso metaforico, di solidarietà per Gaza e per la Global Sumud Flottilla.L’iniziativa è stata pianificata da Potere al Popolo e dalla sua. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: presidio - permanente

