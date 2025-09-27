Un presidio permanente per Gaza | in piazza del Nettuno tornano le tende
In piazza del Nettuno sono tornate le tende. Una volta simbolo della lotta per la casa da parte degli studenti, oggi diventano una ‘una casa’, in senso metaforico, di solidarietà per Gaza e per la Global Sumud Flottilla.L’iniziativa è stata pianificata da Potere al Popolo e dalla sua. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: presidio - permanente
Milano, licenziato dopo autodenuncia su 104: presidio permanente alla Deloro di Pieve Emanuele
Milano, licenziato dopo autodenuncia su 104: presidio permanente alla Deloro di Pieve
Partito Socialista Italiana, presidio permanente nel centro cittadino
Dodicesimo giorno di presidio a Viterbo Viterbo, il presidio permanete per la Gobal Sumud Flottilla non si ferma Il Tavolo per la Pace di Viterbo, il Comitato dei Cimini per Gaza e tutte le realtà aderenti, sono in presidio permanente da mercoledì 17 settemb - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza, a #Firenze nel fine settimana presidio permanente in piazza Indipendenza https://055firenze.it/art/236718/Gaza-Firenze-presidio-permanente-in-piazza-Indipendenza… - X Vai su X
Gaza, a Firenze nel fine settimana presidio permanente in piazza Indipendenza - Il capoluogo fiorentino aderisce all'iniziativa "100 piazze per la Palestina", organizzata dall' Unione ... Come scrive 055firenze.it
Potere al Popolo annuncia un nuovo presidio per Gaza in Piazza del Popolo a Ravenna - Potere al Popolo aderisce all'invito lanciato dalla Global Sumud Flotilla, dall'Unione Sindacale di Base e dalle realtà palestinesi "per lanciare lo stato ... Scrive ravennanotizie.it