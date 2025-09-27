Un Posto al Sole Anticipazioni | Michele e Silvia in Nuova Zelanda! Addio definitivo? Un indizio preoccupa i fan!
Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Michele e Silvia partiranno per la Nuova Zelanda. Ma il loro viaggio sarà un addio definitivo dalle Trame della Soap? Un indizio ha suscitato preoccupazione nei fan!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Anticipazioni un posto al sole dal 14 al 18 luglio 2025
Anticipazioni un posto al sole: tutto sulle puntate in arrivo
Un Posto Al Sole, Luisa Amatucci: Ecco Perchè L’Attrice Lascia La Soap!
Un posto al sole, anticipazioni ottobre: Silvia e Michele partono per la Nuova Zelanda - Nelle prossime puntate della soap, Silvia e Michele lasceranno Napoli per un lungo viaggio dalla durata non ancora chiarita ... Si legge su it.blastingnews.com
Un posto al sole, anticipazioni al 3/10: Michele va da Anna Boschi e Alessandro Palladini - I coniugi Saviani cedono il loro appartamento a Palazzo Palladini a Guido, prima di partire per un lungo viaggio in Nuova Zelanda dai loro amici ... it.blastingnews.com scrive