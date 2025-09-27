Un po’ di Stephen King e un po’ di Stranger Things ne La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli

Dall’alto: un’automobile come una formica intrappolata in un labirinto, o in un flipper, percorre una strada tutta curve. Poco dopo: la strada. Un cartello di legno preso di sbieco e un po’ dal basso: “Benvenuti a Remis – La Valle dei Sorrisi” e due cuoricini. Poco prima: una giovane madre tenta di imboccare suo figlio piccolo, biondo e riccioluto, sul seggiolone. “Aeroplanino. Apri apri apri”. Il bimbo non vuole. La mamma insiste. Il bimbo piange. La mamma insiste. Aeroplanino. No no no, il bimbo si mette le mani sulla bocca, sulla faccia, piange. Aeroplanino. Su. La mamma di colpo si blocca. Si alza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un po’ di Stephen King e un po’ di Stranger Things ne “La valle dei sorrisi” di Paolo Strippoli

