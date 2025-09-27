un piccolo elenco di appuntamenti in tutta italia da segnare in agenda

I l Pianeta Terra Festival edizione 2025 invita a riflettere sui “Sistemi instabili”, anche dal punto di vista economico, geopolitico, tecnologico. Diretto da Stefano Mancuso, propone 90 appuntamenti, e tanti ospiti, a Lucca, dal 2 al 5 ottobre 2025. Giorgio Armani in mostra a Milano X Leggi anche › “Le vie del cinema” a Milano: 30 film dai festival di Venezia, Cannes e Berlino Moda e Pubblicità in Italia 1950-2000 è il racconto – con oltre 300 tra manifesti, foto, riviste, video – della storia della moda e della sua comunicazione. La mostra è alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo (Parma), fino al 14 dicembre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

