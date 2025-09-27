Un piccolo elenco di appuntamenti in tutta Italia da segnare in agenda
I l Pianeta Terra Festival edizione 2025 invita a riflettere sui “Sistemi instabili”, anche dal punto di vista economico, geopolitico, tecnologico. Diretto da Stefano Mancuso, propone 90 appuntamenti, e tanti ospiti, a Lucca, dal 2 al 5 ottobre 2025. Giorgio Armani in mostra a Milano X Leggi anche › “Le vie del cinema” a Milano: 30 film dai festival di Venezia, Cannes e Berlino Moda e Pubblicità in Italia 1950-2000 è il racconto – con oltre 300 tra manifesti, foto, riviste, video – della storia della moda e della sua comunicazione. La mostra è alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo (Parma), fino al 14 dicembre. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Alla Conad di Olbia, abbiamo un carrello fisso, dove potrete lasciare le vostre donazioni Nel post un piccolo elenco di alcune delle cose di cui facciamo uso quotidiano Ringraziamo chi contribuirà
Capoterra: nuovi appuntamenti al Piccolo teatro dei Ciliegi - Nuova rassegna teatrale del Piccolo teatro dei Ciliegi di Poggio dei Pini: da sabato prossimo, grazie alla serie di spettacoli intitolata “Memorie sotto i ciliegi: racconti di vita, sogni e teatro”, ... Secondo unionesarda.it