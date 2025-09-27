Un piccolo elenco di appuntamenti in tutta Italia da segnare in agenda

Iodonna.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I l Pianeta Terra Festival edizione 2025 invita a riflettere sui “Sistemi instabili”, anche dal punto di vista economico, geopolitico, tecnologico. Diretto da Stefano Mancuso, propone 90 appuntamenti, e tanti ospiti, a Lucca, dal 2 al 5 ottobre 2025. Giorgio Armani in mostra a Milano X Leggi anche › “Le vie del cinema” a Milano: 30 film dai festival di Venezia, Cannes e Berlino Moda e Pubblicità in Italia 1950-2000 è il racconto – con oltre 300 tra manifesti, foto, riviste, video – della storia della moda e della sua comunicazione. La mostra è alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo (Parma), fino al 14 dicembre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

un piccolo elenco di appuntamenti in tutta italia da segnare in agenda

© Iodonna.it - Un piccolo elenco di appuntamenti in tutta Italia da segnare in agenda

In questa notizia si parla di: piccolo - elenco

Un piccolo elenco di appuntamenti da segnare in agenda in tutta Italia. E poi le iniziative di #domenicalmuseo!!

Un piccolo elenco di appuntamenti da segnare in agenda in tutta Italia

Un piccolo elenco di appuntamenti da segnare in agenda in tutta Italia

Capoterra: nuovi appuntamenti al Piccolo teatro dei Ciliegi - Nuova rassegna teatrale del Piccolo teatro dei Ciliegi di Poggio dei Pini: da sabato prossimo, grazie alla serie di spettacoli intitolata “Memorie sotto i ciliegi: racconti di vita, sogni e teatro”, ... Secondo unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Piccolo Elenco Appuntamenti Tutta