Mangiare bene per vivere meglio e, allo stesso tempo, rispettare i limiti del Pianeta. È questo l’obiettivo della partnership strategica tra EAT, organizzazione globale no profit impegnata a trasformare i sistemi alimentari, e l’ Almond Board of California, che rappresenta i coltivatori di mandorle da sempre attenti alla sostenibilità. La collaborazione sarà presentata ufficialmente allo Stockholm Food Forum del 3 e 4 ottobre, principale piattaforma scientifica dedicata a cibo, salute e ambiente. Il contesto è quello del lancio del nuovo rapporto EAT-Lancet 2025, aggiornamento dello studio che nel 2019 aveva definito la Planetary Health Diet, un modello alimentare capace di garantire nutrimento a una popolazione in crescita riducendo l’impatto ambientale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Un patto internazionale per diete sane e sostenibili