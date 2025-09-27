Un patto internazionale per diete sane e sostenibili
Mangiare bene per vivere meglio e, allo stesso tempo, rispettare i limiti del Pianeta. È questo l’obiettivo della partnership strategica tra EAT, organizzazione globale no profit impegnata a trasformare i sistemi alimentari, e l’ Almond Board of California, che rappresenta i coltivatori di mandorle da sempre attenti alla sostenibilità. La collaborazione sarà presentata ufficialmente allo Stockholm Food Forum del 3 e 4 ottobre, principale piattaforma scientifica dedicata a cibo, salute e ambiente. Il contesto è quello del lancio del nuovo rapporto EAT-Lancet 2025, aggiornamento dello studio che nel 2019 aveva definito la Planetary Health Diet, un modello alimentare capace di garantire nutrimento a una popolazione in crescita riducendo l’impatto ambientale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: patto - internazionale
Ieri, 21 settembre in occasione della Giornata Internazionale della Pace, il Comune di San Vito Lo Capo ha siglato un patto di amicizia con la città ucraina di Borzna per la cooperazione in ambito sociale, culturale e per lo sviluppo economico. L'obiettivo princi - facebook.com Vai su Facebook
9/9 Quarto – obiettivo di difficile attuazione nel contesto internazionale attuale, di cui però l’Italia e l’Europa hanno il dovere di farsi promotori - l’istituzione di una missione internazionale in cooperazione con gli USA e con i paesi arabi del Patto di Abramo, allo - X Vai su X
Schillaci, 'sì a patto per dieta mediterranea, cibo sano è medicina' - Il cibo sano “va visto anche come una medicina disponibile per tutti”. notizie.tiscali.it scrive
5 regole sane per far funzionare la tua dieta dimagrante - A patto di non soffrire di disturbi che predispongano ad ingrassare, dieta equilibrata ed esercizio fisico sono sufficienti per riuscire a ... Secondo blitzquotidiano.it