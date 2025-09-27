Un patto internazionale per diete sane e sostenibili

Linkiesta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mangiare bene per vivere meglio e, allo stesso tempo, rispettare i limiti del Pianeta. È questo l’obiettivo della partnership strategica tra EAT, organizzazione globale no profit impegnata a trasformare i sistemi alimentari, e l’ Almond Board of California, che rappresenta i coltivatori di mandorle da sempre attenti alla sostenibilità. La collaborazione sarà presentata ufficialmente allo Stockholm Food Forum del 3 e 4 ottobre, principale piattaforma scientifica dedicata a cibo, salute e ambiente. Il contesto è quello del lancio del nuovo rapporto EAT-Lancet 2025, aggiornamento dello studio che nel 2019 aveva definito la Planetary Health Diet, un modello alimentare capace di garantire nutrimento a una popolazione in crescita riducendo l’impatto ambientale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

un patto internazionale per diete sane e sostenibili

© Linkiesta.it - Un patto internazionale per diete sane e sostenibili

In questa notizia si parla di: patto - internazionale

Schillaci, 'sì a patto per dieta mediterranea, cibo sano è medicina' - Il cibo sano “va visto anche come una medicina disponibile per tutti”. notizie.tiscali.it scrive

5 regole sane per far funzionare la tua dieta dimagrante - A patto di non soffrire di disturbi che predispongano ad ingrassare, dieta equilibrata ed esercizio fisico sono sufficienti per riuscire a ... Secondo blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Patto Internazionale Diete Sane