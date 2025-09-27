Un ottimo Cesena frena il Palermo | finisce 1-1 lo scontro fra capoliste

Cesena, 27 settembre 2025 – Un ottimo Cesena tiene a freno un altrettanto ottimo Palermo, con lo scontro fra le capoliste che finisce 1-1. Blesa, col suo secondo gol stagionale, apre la partita poco dopo la mezz'ora, i rosanero impattano poco dopo l'intervallo, con Bani che risolve una mischia sparando un bolide imprendibile sotto l'incrocio. Nella giornata in cui il Cesena inaugura la nuova area hospitality a ridosso della tribuna, il tifo resta in silenzio per la prima parte del match. Per 15 minuti i Palermitani, per la prima mezz'ora invece la Curva Mare. E nel silenzio dell'Orogel Manuzzi, le due squadre si studiano, con due moduli praticamente speculari.

