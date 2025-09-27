Un ottimo Cesena divide la posta in palio col Palermo | a Blesa risponde Bani nella ripresa

27 set 2025

Un ottimo Cesena se la gioca alla pari e pareggia 1-1 contro il Palermo, corazzata del campionato costruita per vincere il torneo cadetto. Un pizzico di rammarico per i bianconeri, che dopo il vantaggio firmato Blesa nel primo tempo falliscono il raddoppio in avvio di ripresa con Shpendi a tu per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Un ottimo Cesena frena il Palermo: finisce 1-1 lo scontro fra capoliste

