Un ottimo Cesena divide la posta in palio col Palermo | a Blesa risponde Bani nella ripresa
Un ottimo Cesena se la gioca alla pari e pareggia 1-1 contro il Palermo, corazzata del campionato costruita per vincere il torneo cadetto. Un pizzico di rammarico per i bianconeri, che dopo il vantaggio firmato Blesa nel primo tempo falliscono il raddoppio in avvio di ripresa con Shpendi a tu per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
