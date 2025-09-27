Un mese a tutto Dolphins Si guarda al trofeo Coni
GLS Dolphins dai ritmi serrati, come accadeva nei Giochi senza Frontiere, con il Direttore Tecnico Rotelli ed il Team Manager Gallina novelli Guido Pancaldi e Gennaro Olivieri. Questo il clima in casa Dolphins in questo settembre che sembri non finire mai. Prima le quattro delfine campione d’Europa con la nazionale Under 17 Flag, poi il “7° Fins Up Camp”, a seguire la manifestazione “Ancona Sport 2025” che ha preceduto l’impegno vincente della Under 19 dello scorso sabato a Padova sulla Repubblica Ceca con tre Dolphins in side line e ben quattro in campo con la maglia del Blue Team. Mentre ne parliamo sono in corso a Parigi gli Europei Senior di Flag Football con Raffaele Rotelli e Riccardo Petrilli in campo con i “fab twelve” della nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
